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Есин Изотъ Филиповъ

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Изотъ Филиповъ
Пол
муж
Номер записи
135
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1801
Год смерти
1855
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Есин Изотъ Филиповъ: 50 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Матрена Тимофеева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Николай Егоров: 21 / 28 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есин Павелъ Николаев: новорожденный / 7 | крестьянин - сын Николая [3]
05 | Есин Емельянъ Николаев: новорожденный / 2 года 3 мес | крестьянин - сын Николая [3]
06 | Есина Надежда Михайлова: - / 29 | крестьянка - жена Николая [3]
07 | Есина Наталья Николаева: - / 8 | крестьянка - дочь Николая [3]
08 | Есина Анна Николаева: - / 1 мес | крестьянка - дочь Николая [3]
09 | Есина Ефросинья Киреева: - / 59 | крестьянка - невестка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Дата смерти
Вычислено 1855 ст.

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