Есина Катерина Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есина Катерина Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 129
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Василия от второй жены [3]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Есин Нефедъ Сазонов: 48 / 55 | крестьянин - глава
02 | Есина Авдотья Архипова: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Василий Нефедов: 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Стефанъ Васильев: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Василия от второй жены [3]
05 | Есина Соломонида Иванова: - / 28 | крестьянка - вторая жена Василия [3]
06 | Есина Ефросинья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Василия от первой жены [3]
07 | Есина Евгенья Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
08 | Есина Катерина Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
09 | Есина Марья Васильева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
10 | Есин Павел Нефедов: 21 / - | крестьянин - сын главы [1]
11 | Есин Сергий Нефедов: 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
12 | Есина Прасковья Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Сергия [11]
13 | Есина Анна Сергиева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Сергия [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1853 ст.
- Место рождения
- с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния
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