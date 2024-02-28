Есина Евгенья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсина Евгенья Васильева

Есина Евгенья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Евгенья Васильева
Пол
жен
Номер записи
128
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Василия от второй жены [3]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Есин Нефедъ Сазонов: 48 / 55 | крестьянин - глава
02 | Есина Авдотья Архипова: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Василий Нефедов: 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Стефанъ Васильев: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Василия от второй жены [3]
05 | Есина Соломонида Иванова: - / 28 | крестьянка - вторая жена Василия [3]
06 | Есина Ефросинья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Василия от первой жены [3]
07 | Есина Евгенья Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
08 | Есина Катерина Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
09 | Есина Марья Васильева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
10 | Есин Павел Нефедов: 21 / - | крестьянин - сын главы [1]
11 | Есин Сергий Нефедов: 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
12 | Есина Прасковья Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Сергия [11]
13 | Есина Анна Сергиева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Сергия [11]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close