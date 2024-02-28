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Есина Авдотья Архипова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Авдотья Архипова
Пол
жен
Номер записи
123
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 440
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Есин Нефедъ Сазонов: 48 / 55 | крестьянин - глава
02 | Есина Авдотья Архипова: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Василий Нефедов: 25 / 32 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Стефанъ Васильев: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Василия от второй жены [3]
05 | Есина Соломонида Иванова: - / 28 | крестьянка - вторая жена Василия [3]
06 | Есина Ефросинья Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Василия от первой жены [3]
07 | Есина Евгенья Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
08 | Есина Катерина Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
09 | Есина Марья Васильева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Василия от второй жены [3]
10 | Есин Павел Нефедов: 21 / - | крестьянин - сын главы [1]
11 | Есин Сергий Нефедов: 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
12 | Есина Прасковья Васильева: - / 20 | крестьянка - жена Сергия [11]
13 | Есина Анна Сергиева: - / 6 мес | крестьянка - дочь Сергия [11]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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