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Есин Федоръ Осиповъ

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Федоръ Осиповъ
Пол
муж
Номер записи
116
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 439
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Есин Александръ Венедиктовъ: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Акулина Кондратьева: - / 40 | крестьянка - вторая жена главы [1]
03 | Есина Аксинья Александрова: - / 2 | крестьянка - дочь главы от второй жены [1]
04 | Есин Алексей Александров: 14 / 21 | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
05 | Есина Прасковья Казьмина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [4]
06 | Есин Стефанъ Алексеевъ: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Алексея [4]
07 | Есин Иван Никитин: 15 / - | крестьянин - племянник главы [1]
08 | Есин Федоръ Осиповъ: 24 / 31 | крестьянин - племянник главы [1]
09 | Есина Александра Изотова: - / 30 | крестьянка - жена Федора [8]
10 | Есина Ольга Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Федора [8]
11 | Есин Михаилъ Осиповъ: 22 / 29 | крестьянин - племянник главы [1]
12 | Есина Марья Федорова: - / 25 | крестьянка - вторая жена Михайлы [11]
13 | Есин Платонъ Михайлов: новорожденный / 5 | крестьянин - сын Михайлы от первой жены [11]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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