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Есина Аксинья Александрова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Аксинья Александрова
Пол
жен
Номер записи
111
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы от второй жены [1]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 439
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Есин Александръ Венедиктовъ: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Акулина Кондратьева: - / 40 | крестьянка - вторая жена главы [1]
03 | Есина Аксинья Александрова: - / 2 | крестьянка - дочь главы от второй жены [1]
04 | Есин Алексей Александров: 14 / 21 | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
05 | Есина Прасковья Казьмина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [4]
06 | Есин Стефанъ Алексеевъ: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Алексея [4]
07 | Есин Иван Никитин: 15 / - | крестьянин - племянник главы [1]
08 | Есин Федоръ Осиповъ: 24 / 31 | крестьянин - племянник главы [1]
09 | Есина Александра Изотова: - / 30 | крестьянка - жена Федора [8]
10 | Есина Ольга Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Федора [8]
11 | Есин Михаилъ Осиповъ: 22 / 29 | крестьянин - племянник главы [1]
12 | Есина Марья Федорова: - / 25 | крестьянка - вторая жена Михайлы [11]
13 | Есин Платонъ Михайлов: новорожденный / 5 | крестьянин - сын Михайлы от первой жены [11]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.
Место рождения
с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния

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