Есин Александръ Венедиктовъ
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Александръ Венедиктовъ
- Пол
- муж
- Номер записи
- 109
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 439
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Есин Александръ Венедиктовъ: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Акулина Кондратьева: - / 40 | крестьянка - вторая жена главы [1]
03 | Есина Аксинья Александрова: - / 2 | крестьянка - дочь главы от второй жены [1]
04 | Есин Алексей Александров: 14 / 21 | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
05 | Есина Прасковья Казьмина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [4]
06 | Есин Стефанъ Алексеевъ: новорожденный / 2 | крестьянин - сын Алексея [4]
07 | Есин Иван Никитин: 15 / - | крестьянин - племянник главы [1]
08 | Есин Федоръ Осиповъ: 24 / 31 | крестьянин - племянник главы [1]
09 | Есина Александра Изотова: - / 30 | крестьянка - жена Федора [8]
10 | Есина Ольга Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Федора [8]
11 | Есин Михаилъ Осиповъ: 22 / 29 | крестьянин - племянник главы [1]
12 | Есина Марья Федорова: - / 25 | крестьянка - вторая жена Михайлы [11]
13 | Есин Платонъ Михайлов: новорожденный / 5 | крестьянин - сын Михайлы от первой жены [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
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