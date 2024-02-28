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Есина Афимья Ларионова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Афимья Ларионова
Пол
жен
Номер записи
105
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 437
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Есин Осипъ Васильев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Есин Андрей Осипов : 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Есин Алексей Осипов : 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Куприянъ Осипов : 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Есин Давыдъ Осипов : 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Есин Филипъ Осипов : 11 мес / 7 лет 11 мес | крестьянин - сын главы [1]
07 | Есина Афимья Ларионова: - / 46 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Есина Маланья Осипова: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Есина Федосья Ильина: - / 22 | крестьянка - жена Андрея [2]
10 | Есина Акулина Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1812 ст.

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