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Есин Филипъ Осипов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Филипъ Осипов
Пол
муж
Номер записи
104
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
11 мес
Возраст по текущей РС
7 лет 11 мес
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 437
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Есин Осипъ Васильев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Есин Андрей Осипов : 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Есин Алексей Осипов : 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Куприянъ Осипов : 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Есин Давыдъ Осипов : 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Есин Филипъ Осипов : 11 мес / 7 лет 11 мес | крестьянин - сын главы [1]
07 | Есина Афимья Ларионова: - / 46 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Есина Маланья Осипова: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Есина Федосья Ильина: - / 22 | крестьянка - жена Андрея [2]
10 | Есина Акулина Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

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