Есин Андрей Осипов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Андрей Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 100
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 437
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Есин Осипъ Васильев: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Есин Андрей Осипов : 17 / 24 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Есин Алексей Осипов : 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Куприянъ Осипов : 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Есин Давыдъ Осипов : 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Есин Филипъ Осипов : 11 мес / 7 лет 11 мес | крестьянин - сын главы [1]
07 | Есина Афимья Ларионова: - / 46 | крестьянка - жена главы [1]
08 | Есина Маланья Осипова: - / 10 | крестьянка - дочь главы [1]
09 | Есина Федосья Ильина: - / 22 | крестьянка - жена Андрея [2]
10 | Есина Акулина Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Алексея [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1834 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.