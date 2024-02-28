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Есина Прасковья Давыдова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Прасковья Давыдова
Пол
жен
Номер записи
98
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Федора [6]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 437
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Есин Михаилъ Тарасовъ: 24 / 31 | крестьянин - глава
02 | Есина Марья Федорова: - / 30 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есина Марфа Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Есина Анисья Михайлова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Есина Марья Михайлова: - / 1 мес | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Есин Федор Васильев: 25 / 32 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
07 | Есин Кондратий Федоров: 3 / - | крестьянин - сын Федора [6]
08 | Есин Филипъ Федоров: новорожденный / 1 год 6 месяцев | крестьянин - сын Федора [6]
09 | Есина Прасковья Давыдова: - / 34 | крестьянка - жена Федора [6]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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