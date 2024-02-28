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Есина Анисья Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Анисья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
93
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Есин Михаилъ Тарасовъ: 24 / 31 | крестьянин - глава
02 | Есина Марья Федорова: - / 30 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есина Марфа Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Есина Анисья Михайлова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Есина Марья Михайлова: - / 1 мес | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Есин Федор Васильев: 25 / 32 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
07 | Есин Кондратий Федоров: 3 / - | крестьянин - сын Федора [6]
08 | Есин Филипъ Федоров: новорожденный / 1 год 6 месяцев | крестьянин - сын Федора [6]
09 | Есина Прасковья Давыдова: - / 34 | крестьянка - жена Федора [6]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния

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