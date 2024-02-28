Есина Анисья Михайлова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есина Анисья Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 93
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Есин Михаилъ Тарасовъ: 24 / 31 | крестьянин - глава
02 | Есина Марья Федорова: - / 30 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есина Марфа Михайлова: - / 8 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Есина Анисья Михайлова: - / 5 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Есина Марья Михайлова: - / 1 мес | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Есин Федор Васильев: 25 / 32 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
07 | Есин Кондратий Федоров: 3 / - | крестьянин - сын Федора [6]
08 | Есин Филипъ Федоров: новорожденный / 1 год 6 месяцев | крестьянин - сын Федора [6]
09 | Есина Прасковья Давыдова: - / 34 | крестьянка - жена Федора [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1853 ст.
- Место рождения
- с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния
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