Есина Софья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсина Софья Александрова

Есина Софья Александрова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Софья Александрова
Пол
жен
Номер записи
88
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Александра [3]
Возраст по текущей РС
1 год и 6 мес
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Есин Стефанъ Федотов: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Елена Ефремова: - / 50 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Семенов : 15 / 22 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есина Марья Петрова: - / 20 | крестьянка - женя Александра [3]
05 | Есина Софья Александрова: - / 1 год и 6 мес | крестьянка - дочь Александра [3]
06 | Есина Христинья Семенова: - / 21 | крестьянка - племянница главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close