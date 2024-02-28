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Есин Александр Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Александр Семенов
Пол
муж
Номер записи
86
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Есин Стефанъ Федотов: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Елена Ефремова: - / 50 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Семенов : 15 / 22 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есина Марья Петрова: - / 20 | крестьянка - женя Александра [3]
05 | Есина Софья Александрова: - / 1 год и 6 мес | крестьянка - дочь Александра [3]
06 | Есина Христинья Семенова: - / 21 | крестьянка - племянница главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.

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