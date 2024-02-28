Есина Елена Ефремова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есина Елена Ефремова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 85
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Есин Стефанъ Федотов: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Есина Елена Ефремова: - / 50 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Семенов : 15 / 22 | крестьянин - племянник главы [1]
04 | Есина Марья Петрова: - / 20 | крестьянка - женя Александра [3]
05 | Есина Софья Александрова: - / 1 год и 6 мес | крестьянка - дочь Александра [3]
06 | Есина Христинья Семенова: - / 21 | крестьянка - племянница главы [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1808 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.