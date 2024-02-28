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Есина Матрена Александрова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есина Матрена Александрова
Пол
жен
Номер записи
83
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Александра [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Есин Кондратий Петров: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Афимья Дмитриева: - / 68 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Кондратьев: 27 / 34 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Прохор Александров: 3 мес / - | крестьянин - сын Александра [3]
05 | Есина Анна Казьмина: - / 39 | крестьянка - жена Александра [3]
06 | Есина Соломонида Александрова: - / 10 | крестьянка - дочь Александра [3]
07 | Есина Матрена Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Александра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния

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