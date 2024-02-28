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Есин Прохор Александров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Есин Прохор Александров
Пол
муж
Номер записи
80
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Александра [3]
Возраст по прошлой РС
3 мес
Причина выбытия
умер
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1851
Год смерти
1853
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Есин Кондратий Петров: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Афимья Дмитриева: - / 68 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Кондратьев: 27 / 34 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Прохор Александров: 3 мес / - | крестьянин - сын Александра [3]
05 | Есина Анна Казьмина: - / 39 | крестьянка - жена Александра [3]
06 | Есина Соломонида Александрова: - / 10 | крестьянка - дочь Александра [3]
07 | Есина Матрена Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Александра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Дата смерти
Вычислено 1853 ст.

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