Есин Александр Кондратьев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Есин Александр Кондратьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 79
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 436
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Есин Кондратий Петров: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Есина Афимья Дмитриева: - / 68 | крестьянка - жена главы [1]
03 | Есин Александр Кондратьев: 27 / 34 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Есин Прохор Александров: 3 мес / - | крестьянин - сын Александра [3]
05 | Есина Анна Казьмина: - / 39 | крестьянка - жена Александра [3]
06 | Есина Соломонида Александрова: - / 10 | крестьянка - дочь Александра [3]
07 | Есина Матрена Александрова: - / 1 | крестьянка - дочь Александра [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1824 ст.
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