Катуркин Ермолай Тарасов
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Катуркин Ермолай Тарасов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 65
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 5
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын главы от второй жены [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 435
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Катуркин Тарасъ Филипов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Катуркин Антонъ Тарасов: 24 / 31 | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
03 | Катуркина Татьяна Петрова: - / 30 | крестьянка - жена Антона [2]
04 | Катуркина Варвара Антонова: - / 4 | крестьянка - дочь Антона [2]
05 | Катуркина Агафья Антонова: - / 3 | крестьянка - дочь Антона [2]
06 | Катуркин Алексей Тарасов: 22 / - | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
07 | Катуркин Романъ Тарасов: 5 / 12 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
08 | Катуркин Ермолай Тарасов: 3 / 10 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
09 | Катуркина Прасковья Тарасова: - / 15 | крестьянка - дочь главы от второй жены [1]
10 | Катуркин Иван Михайловъ: 33 / 40 | крестьянин - племянник главы [1]
11 | Катуркина Елена Антонова: - / 41 | крестьянка - жена Ивана [10]
12 | Катуркина Арина Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана [10]
13 | Катуркин Федор Иванова: 13 / 20 | крестьянин - сын Ивана [10]
14 | Катуркин Григорий Федоров: новорожденный / 1 | крестьянин - сын Федора от первой жены [13]
15 | Катуркина Аксинья Осипова: - / 18 | крестьянка - вторая жена Федора [13]
16 | Катуркин Тимофей Иванов : 8 / 15 | крестьянин - сын Ивана [10]
17 | Катуркин Василий Иванов : 3 / 10 | крестьянин - сын Ивана [10]
18 | Катуркин Климъ Иванов : новорожденный / 5 | крестьянин - сын Ивана [10]
19 | Катуркин Павел Иванов : новорожденный / 1 | крестьянин - сын Ивана [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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