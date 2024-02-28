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Катуркин Антонъ Тарасов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Катуркин Антонъ Тарасов
Пол
жен
Номер записи
59
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы от первой жены [1]
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 434
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Катуркин Тарасъ Филипов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Катуркин Антонъ Тарасов: 24 / 31 | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
03 | Катуркина Татьяна Петрова: - / 30 | крестьянка - жена Антона [2]
04 | Катуркина Варвара Антонова: - / 4 | крестьянка - дочь Антона [2]
05 | Катуркина Агафья Антонова: - / 3 | крестьянка - дочь Антона [2]
06 | Катуркин Алексей Тарасов: 22 / - | крестьянин - сын главы от первой жены [1]
07 | Катуркин Романъ Тарасов: 5 / 12 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
08 | Катуркин Ермолай Тарасов: 3 / 10 | крестьянин - сын главы от второй жены [1]
09 | Катуркина Прасковья Тарасова: - / 15 | крестьянка - дочь главы от второй жены [1]
10 | Катуркин Иван Михайловъ: 33 / 40 | крестьянин - племянник главы [1]
11 | Катуркина Елена Антонова: - / 41 | крестьянка - жена Ивана [10]
12 | Катуркина Арина Иванова: - / 3 | крестьянка - дочь Ивана [10]
13 | Катуркин Федор Иванова: 13 / 20 | крестьянин - сын Ивана [10]
14 | Катуркин Григорий Федоров: новорожденный / 1 | крестьянин - сын Федора от первой жены [13]
15 | Катуркина Аксинья Осипова: - / 18 | крестьянка - вторая жена Федора [13]
16 | Катуркин Тимофей Иванов : 8 / 15 | крестьянин - сын Ивана [10]
17 | Катуркин Василий Иванов : 3 / 10 | крестьянин - сын Ивана [10]
18 | Катуркин Климъ Иванов : новорожденный / 5 | крестьянин - сын Ивана [10]
19 | Катуркин Павел Иванов : новорожденный / 1 | крестьянин - сын Ивана [10]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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