Катуркин Афонасий Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатуркин Афонасий Казьмин

Катуркин Афонасий Казьмин

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Катуркин Афонасий Казьмин
Пол
муж
Номер записи
52
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Казьмы от второй жены [8]
Возраст по прошлой РС
новорожденный
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 434
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Катуркин Максим Андреев: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Катуркин Григорий Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Катуркина Степанида Данилова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Катуркина Прасковья Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Катуркина Устинья Сергиева: - / 20 | крестьянка - вторая жена Григорья [2]
06 | Катуркина Прасковья Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Григория от первой жены [2]
07 | Катуркин Денисъ Максимов: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Катуркин Казьма Евстигнеев: 43 / 50 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
09 | Катуркин Николай Казьмин: 7 / 14 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
10 | Катуркин Афонасий Казьмин: новорожденный / 4 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
11 | Катуркина Марья Леонова: - / 41 | крестьянка - вторая жена Казьмы [8]
12 | Катуркина Анна Казьмина: - / 16 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
13 | Катуркина Марфа Казьмина: - / 8 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
14 | Катуркин Константин Евстигнеев: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
15 | Катуркина Настасья Семенова: - / 62 | крестьянка - тетка главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1854 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close