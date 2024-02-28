Катуркина Прасковья Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Катуркина Прасковья Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 46
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 433
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Катуркин Максим Андреев: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Катуркин Григорий Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Катуркина Степанида Данилова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Катуркина Прасковья Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Катуркина Устинья Сергиева: - / 20 | крестьянка - вторая жена Григорья [2]
06 | Катуркина Прасковья Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Григория от первой жены [2]
07 | Катуркин Денисъ Максимов: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Катуркин Казьма Евстигнеев: 43 / 50 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
09 | Катуркин Николай Казьмин: 7 / 14 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
10 | Катуркин Афонасий Казьмин: новорожденный / 4 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
11 | Катуркина Марья Леонова: - / 41 | крестьянка - вторая жена Казьмы [8]
12 | Катуркина Анна Казьмина: - / 16 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
13 | Катуркина Марфа Казьмина: - / 8 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
14 | Катуркин Константин Евстигнеев: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
15 | Катуркина Настасья Семенова: - / 62 | крестьянка - тетка главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
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