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Катуркина Степанида Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Катуркина Степанида Данилова
Пол
жен
Номер записи
45
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 433
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Катуркин Максим Андреев: 45 / 52 | крестьянин - глава
02 | Катуркин Григорий Максимов: 20 / 27 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Катуркина Степанида Данилова: - / 47 | крестьянка - жена главы [1]
04 | Катуркина Прасковья Максимова: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Катуркина Устинья Сергиева: - / 20 | крестьянка - вторая жена Григорья [2]
06 | Катуркина Прасковья Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Григория от первой жены [2]
07 | Катуркин Денисъ Максимов: 3 / 10 | крестьянин - сын главы [1]
08 | Катуркин Казьма Евстигнеев: 43 / 50 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
09 | Катуркин Николай Казьмин: 7 / 14 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
10 | Катуркин Афонасий Казьмин: новорожденный / 4 | крестьянин - сын Казьмы от второй жены [8]
11 | Катуркина Марья Леонова: - / 41 | крестьянка - вторая жена Казьмы [8]
12 | Катуркина Анна Казьмина: - / 16 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
13 | Катуркина Марфа Казьмина: - / 8 | крестьянка - дочь Казьмы от второй жены [8]
14 | Катуркин Константин Евстигнеев: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
15 | Катуркина Настасья Семенова: - / 62 | крестьянка - тетка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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