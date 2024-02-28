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Голополосов Евлампий Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Голополосов Евлампий Николаев
Пол
муж
Номер записи
35
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
21
Родственная связь
сын Николая [14]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 433
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Голополосов Федоръ Федоров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосова Федосья Федорова: - / 14 | крестьянка - дочь главы [1]
03 | Голополосов Родионъ Федоров: 18 / - | крестьянин - сын главы [1]
04 | Голополосов Николай Федоров: 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Голополосов Федулъ Федоров: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Голополосова Дарья Ефимова: - / 20 | крестьянка - жена Николая [4]
07 | Голополосов Иванъ Федоров: 29 / 36 | крестьянин - брат главы [1]
08 | Голополосов Иванъ Иванова: новорожденный / 1 месяц | крестьянин - сын Ивана [7]
09 | Голополосова Аксинья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Ивана [7]
10 | Голополосова Наталья Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Ивана [7]
11 | Голополосова Катерина Иванова: - / 7 лет 11 мес | крестьянка - дочь Ивана [7]
12 | Голополосова Авдотья Иванова: - / 3 года 3 мес | крестьянка - дочь Ивана [7]
13 | Голополосова Настасья Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Ивана [7]
14 | Голополосов Николай Нестеров: 34 / 41 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
15 | Голополосова Матрена Макарова: - / 41 | крестьянка - жена Николая [14]
16 | Голополосова Просковья Николаева: - / 16 | крестьянка - дочь Николая [14]
17 | Голополосова Марья Николаева: - / 13 | крестьянка - дочь Николая [14]
18 | Голополосова Любовь Николаева: - / 11 | крестьянка - дочь Николая [14]
19 | Голополосова Ольга Николаева: - / 9 | крестьянка - дочь Николая [14]
20 | Голополосова Степанида Николаева: - / 6 | крестьянка - дочь Николая [14]
21 | Голополосов Евлампий Николаев : 14 / 21 | крестьянин - сын Николая [14]
22 | Голополосов Филипъ Евлампиев: новорожденный / 4 мес | крестьянин - сын Евлампия [21]
23 | Голополосова Марья Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Евлампия [21]
24 | Голополосов Михаилъ Николаев: 12 / 19 | крестьянин - сын Николая [14]
25 | Голополосова Авдотья Аронова: - / 19 | крестьянка - жена Михайлы [24]
26 | Голополосова Матрена Михайлова: - / 4 | крестьянка - дочь Михайлы [24]
27 | Голополосов Иванъ Николаев: новорожденный / 1 год 8 мес | крестьянин - сын Николая [14]
28 | Голополосова Авдотья Яковлела: - / 83 | крестьянка - тетка главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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