Голополосова Марья Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Голополосова Марья Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 31
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- дочь Николая [14]
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 432
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Голополосов Федоръ Федоров: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосова Федосья Федорова: - / 14 | крестьянка - дочь главы [1]
03 | Голополосов Родионъ Федоров: 18 / - | крестьянин - сын главы [1]
04 | Голополосов Николай Федоров: 14 / 21 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Голополосов Федулъ Федоров: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
06 | Голополосова Дарья Ефимова: - / 20 | крестьянка - жена Николая [4]
07 | Голополосов Иванъ Федоров: 29 / 36 | крестьянин - брат главы [1]
08 | Голополосов Иванъ Иванова: новорожденный / 1 месяц | крестьянин - сын Ивана [7]
09 | Голополосова Аксинья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Ивана [7]
10 | Голополосова Наталья Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Ивана [7]
11 | Голополосова Катерина Иванова: - / 7 лет 11 мес | крестьянка - дочь Ивана [7]
12 | Голополосова Авдотья Иванова: - / 3 года 3 мес | крестьянка - дочь Ивана [7]
13 | Голополосова Настасья Иванова: - / 2 | крестьянка - дочь Ивана [7]
14 | Голополосов Николай Нестеров: 34 / 41 | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
15 | Голополосова Матрена Макарова: - / 41 | крестьянка - жена Николая [14]
16 | Голополосова Просковья Николаева: - / 16 | крестьянка - дочь Николая [14]
17 | Голополосова Марья Николаева: - / 13 | крестьянка - дочь Николая [14]
18 | Голополосова Любовь Николаева: - / 11 | крестьянка - дочь Николая [14]
19 | Голополосова Ольга Николаева: - / 9 | крестьянка - дочь Николая [14]
20 | Голополосова Степанида Николаева: - / 6 | крестьянка - дочь Николая [14]
21 | Голополосов Евлампий Николаев : 14 / 21 | крестьянин - сын Николая [14]
22 | Голополосов Филипъ Евлампиев: новорожденный / 4 мес | крестьянин - сын Евлампия [21]
23 | Голополосова Марья Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Евлампия [21]
24 | Голополосов Михаилъ Николаев: 12 / 19 | крестьянин - сын Николая [14]
25 | Голополосова Авдотья Аронова: - / 19 | крестьянка - жена Михайлы [24]
26 | Голополосова Матрена Михайлова: - / 4 | крестьянка - дочь Михайлы [24]
27 | Голополосов Иванъ Николаев: новорожденный / 1 год 8 мес | крестьянин - сын Николая [14]
28 | Голополосова Авдотья Яковлела: - / 83 | крестьянка - тетка главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1845 ст.
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