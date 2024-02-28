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Голополосов Митрофанъ Петров

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Голополосов Митрофанъ Петров
Пол
муж
Номер записи
13
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Петра [2]
Возраст по прошлой РС
5 мес
Причина выбытия
умер
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1851
Год смерти
1855
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 431
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Голополосов Казьма Алексеевъ: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосов Петръ Казмин: 38 / 45 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Голополосов Дарья Петрова: - / 48 | крестьянка - жена Петра [2]
04 | Голополосов Яковъ Петров : 17 / - | крестьянин - сын Петра [2]
05 | Голополосов Василий Яковлев: - / 4 | крестьянин - сын Якова [4]
06 | Голополосов Иванъ Петров: 15 / 22 | крестьянин - Сын Петра [2]
07 | Голополосов Марья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
08 | Голополосов Евросинья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Ивана [6]
09 | Голополосов Данила Петров: 3 / 10 | крестьянин - сын Петра [2]
10 | Голополосов Митрофанъ Петров: 5 мес / - | крестьянин - сын Петра [2]
11 | Голополосов Стефанъ Петров: - / 4 | крестьянин - Сын Петра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Дата смерти
Вычислено 1855 ст.

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