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Голополосов Евросинья Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Голополосов Евросинья Иванова
Пол
жен
Номер записи
11
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Ивана [6]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 431
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Голополосов Казьма Алексеевъ: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосов Петръ Казмин: 38 / 45 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Голополосов Дарья Петрова: - / 48 | крестьянка - жена Петра [2]
04 | Голополосов Яковъ Петров : 17 / - | крестьянин - сын Петра [2]
05 | Голополосов Василий Яковлев: - / 4 | крестьянин - сын Якова [4]
06 | Голополосов Иванъ Петров: 15 / 22 | крестьянин - Сын Петра [2]
07 | Голополосов Марья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
08 | Голополосов Евросинья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Ивана [6]
09 | Голополосов Данила Петров: 3 / 10 | крестьянин - сын Петра [2]
10 | Голополосов Митрофанъ Петров: 5 мес / - | крестьянин - сын Петра [2]
11 | Голополосов Стефанъ Петров: - / 4 | крестьянин - Сын Петра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
с. Княгинино, Белевский уезд, Тульская губерния

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