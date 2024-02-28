Голополосов Дарья Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Голополосов Дарья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Петра [2]
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 431
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Голополосов Казьма Алексеевъ: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосов Петръ Казмин: 38 / 45 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Голополосов Дарья Петрова: - / 48 | крестьянка - жена Петра [2]
04 | Голополосов Яковъ Петров : 17 / - | крестьянин - сын Петра [2]
05 | Голополосов Василий Яковлев: - / 4 | крестьянин - сын Якова [4]
06 | Голополосов Иванъ Петров: 15 / 22 | крестьянин - Сын Петра [2]
07 | Голополосов Марья Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Ивана [6]
08 | Голополосов Евросинья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Ивана [6]
09 | Голополосов Данила Петров: 3 / 10 | крестьянин - сын Петра [2]
10 | Голополосов Митрофанъ Петров: 5 мес / - | крестьянин - сын Петра [2]
11 | Голополосов Стефанъ Петров: - / 4 | крестьянин - Сын Петра [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
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