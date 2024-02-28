Голополосов Герасимъ Акимовъ
Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
- ФИО
- Голополосов Герасимъ Акимовъ
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 72
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1852
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Год смерти
- 1852
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Белевский уезд
- Место
- с. Княгинино
- Место события
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 431
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Голополосов Герасимъ Акимовъ: 72 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосов Нестеръ Герасимов: 43 / 50 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Голополосова Анна Клейменова: - / 54 | крестьянка - жена Нестера [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1779 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1852 ст.
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