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Аксанов Антон Артемьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Аксанов Антон Артемьевич
Пол
муж
Номер записи
2278
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
двоюродный брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 555
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 42
01 | Аксанов Тимофей Федорович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Аксанов Гаврила Артемьевич: 35 / 42 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
03 | Аксанов Ларион Гаврилович: 10 / 17 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
04 | Аксанов Кондратий Гаврилович: 8 / 15 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
05 | Аксанов Семен Гаврилович: 4 / 11 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
06 | Аксанов Иван Гаврилович: новор. / 3 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
07 | Аксанов Иван Артемьевич: 33 / 40 | мещанин - двоюродный брат главы семьи [1]
08 | Аксанов Степан Иванович: 7 / 14 | мещанин - сын Ивана Артемьевича [7]
09 | Аксанов Матвей Иванович: 3 / 10 | мещанин - сын Ивана Артемьевича [7]
10 | Аксанов Антон Артемьевич: 27 / 34 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Аксанов Василий Антонович: 1 / 9 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
12 | Аксанов Фокей Антонович: - / 4 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
13 | Аксанов Михаил Антонович: - / 4 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
14 | Аксанова Анна Тимофеевна: - / 49 | крестьянка - жена Тимофея Федоровича [1]
15 | Аксанова Прасковья Евдокимовна: - / 41 | крестьянка - жена Гаврилы Артемьевича [2]
16 | Аксанова Настасья Гавриловна: - / 8 | крестьянка - дочь Гаврилы Артемьевича [2]
17 | Аксанова Аграфена Гавриловна: - / 4 | крестьянка - дочь Гаврилы Артемьевича [2]
18 | Аксанова Домна Ивановна: - / 41 | крестьянка - жена Ивана Артемьевича [7]
19 | Аксанова Татьяна Ивановна: - / 16 | крестьянка - дочь Ивана Артемьевича [7]
20 | Аксанова Екатерина Артемьевна: - / 34 | крестьянка - жена Антона Артемьевича [10]
21 | Аксанова Анисья Антоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Антона Артемьевича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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