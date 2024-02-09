Аксанов Антон Артемьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Аксанов Антон Артемьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2278
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 44
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- двоюродный брат главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 555
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 42
01 | Аксанов Тимофей Федорович: 41 / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Аксанов Гаврила Артемьевич: 35 / 42 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
03 | Аксанов Ларион Гаврилович: 10 / 17 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
04 | Аксанов Кондратий Гаврилович: 8 / 15 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
05 | Аксанов Семен Гаврилович: 4 / 11 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
06 | Аксанов Иван Гаврилович: новор. / 3 | крестьянин - сын Гаврилы Артемьевича [2]
07 | Аксанов Иван Артемьевич: 33 / 40 | мещанин - двоюродный брат главы семьи [1]
08 | Аксанов Степан Иванович: 7 / 14 | мещанин - сын Ивана Артемьевича [7]
09 | Аксанов Матвей Иванович: 3 / 10 | мещанин - сын Ивана Артемьевича [7]
10 | Аксанов Антон Артемьевич: 27 / 34 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Аксанов Василий Антонович: 1 / 9 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
12 | Аксанов Фокей Антонович: - / 4 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
13 | Аксанов Михаил Антонович: - / 4 | крестьянин - сын Антона Артемьевича [10]
14 | Аксанова Анна Тимофеевна: - / 49 | крестьянка - жена Тимофея Федоровича [1]
15 | Аксанова Прасковья Евдокимовна: - / 41 | крестьянка - жена Гаврилы Артемьевича [2]
16 | Аксанова Настасья Гавриловна: - / 8 | крестьянка - дочь Гаврилы Артемьевича [2]
17 | Аксанова Аграфена Гавриловна: - / 4 | крестьянка - дочь Гаврилы Артемьевича [2]
18 | Аксанова Домна Ивановна: - / 41 | крестьянка - жена Ивана Артемьевича [7]
19 | Аксанова Татьяна Ивановна: - / 16 | крестьянка - дочь Ивана Артемьевича [7]
20 | Аксанова Екатерина Артемьевна: - / 34 | крестьянка - жена Антона Артемьевича [10]
21 | Аксанова Анисья Антоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Антона Артемьевича [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1824 ст.
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