Тарабаева Матрена Ивановна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Тарабаева Матрена Ивановна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2267
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 41
01 | Тарабаев Федор Григорьевич: 69 / 76 | крестьянин - глава семьи
03 | Тарабаев Илья Федорович: 11 / 18 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Тарабаева Акулина Васильевна: - / 19 | крестьянка - жена Ильи Федоровича [2]
04 | Тарабаева Матрена Ивановна: - / 65 | крестьянка - жена главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1793 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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