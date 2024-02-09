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Тарабаев Илья Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Тарабаев Илья Федорович
Пол
муж
Номер записи
2266
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 41
01 | Тарабаев Федор Григорьевич: 69 / 76 | крестьянин - глава семьи
03 | Тарабаев Илья Федорович: 11 / 18 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Тарабаева Акулина Васильевна: - / 19 | крестьянка - жена Ильи Федоровича [2]
04 | Тарабаева Матрена Ивановна: - / 65 | крестьянка - жена главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1840 ст.

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