Василиса Степановна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Василиса Степановна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2263
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 42
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Степана Дмитриевича [2]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 40
01 | Дмитрий Федорович: 58 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Степан Дмитриевич: 30 / 37 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Агафья Ивановна: - / 37 | крестьянка - жена Степана Дмитриевича [2]
03 | Анна Сидоровна: - / 65 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Акулина Степановна: - / 11 | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
05 | Василиса Степановна: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
06 | Матрена Степановна: - / 8 мес. | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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