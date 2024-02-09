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Акулина Степановна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Акулина Степановна
Пол
жен
Номер записи
2262
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Степана Дмитриевича [2]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40
01 | Дмитрий Федорович: 58 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Степан Дмитриевич: 30 / 37 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Агафья Ивановна: - / 37 | крестьянка - жена Степана Дмитриевича [2]
03 | Анна Сидоровна: - / 65 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Акулина Степановна: - / 11 | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
05 | Василиса Степановна: - / 6 | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
06 | Матрена Степановна: - / 8 мес. | крестьянка - дочь Степана Дмитриевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1847 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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