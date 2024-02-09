Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Васильевна

Аграфена Васильевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Аграфена Васильевна
Пол
жен
Номер записи
2256
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Захара Алексеевича [3]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Михаил Алексеевич: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Ефим Михайлович: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Захар Алексеевич: 30 / 37 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Алексей Захарович: 1 / 9 | крестьянин - сын Захара Алексеевича [3]
05 | Аграфена Васильевна: - / 37 | крестьянка - жена Захара Алексеевича [3]
06 | Лукерья Захаровна: - / 13 | крестьянка - дочь Захара Алексеевича [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close