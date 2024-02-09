Алексей Захарович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Алексей Захарович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2255
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Захара Алексеевича [3]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 39
01 | Михаил Алексеевич: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Ефим Михайлович: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Захар Алексеевич: 30 / 37 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Алексей Захарович: 1 / 9 | крестьянин - сын Захара Алексеевича [3]
05 | Аграфена Васильевна: - / 37 | крестьянка - жена Захара Алексеевича [3]
06 | Лукерья Захаровна: - / 13 | крестьянка - дочь Захара Алексеевича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1849 ст.
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