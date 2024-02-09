Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Алексеевич

Михаил Алексеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Михаил Алексеевич
Пол
муж
Номер записи
2252
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 554
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39
01 | Михаил Алексеевич: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Ефим Михайлович: 16 / 23 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Захар Алексеевич: 30 / 37 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Алексей Захарович: 1 / 9 | крестьянин - сын Захара Алексеевича [3]
05 | Аграфена Васильевна: - / 37 | крестьянка - жена Захара Алексеевича [3]
06 | Лукерья Захаровна: - / 13 | крестьянка - дочь Захара Алексеевича [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close