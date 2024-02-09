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Овчинников Михаил Павлович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Овчинников Михаил Павлович
Пол
муж
Номер записи
2234
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 553
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 38
01 | Овчинников Михаил Павлович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Емельян Михайлович: 1 нед / 7 | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
03 | Овчинников Андрей Михайлович: новор. / 0,5 | крестьянин - сын главы семьи, от второй жены [1]
04 | Овчинников Яков Павлович: 31 / 38 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Овчинников Василий Яковлевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
06 | Овчинников Никита Яковлевич: 6 / 13 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
07 | Овчинников Михаил Яковлевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
08 | Овчинников Евдоким Яковлевич: 4 / 9 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
09 | Овчинников Кирилл Павлович: 26 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
10 | Овчинникова Агафья Антоновна: - / 30 | крестьянка - вторая жена главы семьи [1]
11 | Овчинникова Акулина Михайловна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Овчинникова Прасковья Михайловна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
13 | Овчинникова Лукерья Ивановна: - / 30 | крестьянка - жена Якова Павловича [4]
14 | Овчинникова Матрена Яковлевна: - / 1 мес | крестьянка - дочь Якова Павловича [4]
15 | Овчинникова Анна Петровна: - / 33 | крестьянка - жена Кирилла Павловича [9]
16 | Овчинникова Александра Кирилловна: - / 11 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
17 | Овчинникова Анна Кирилловна: - / 7 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
18 | Овчинникова Федосья Кирилловна: - / 3 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.

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