Овчинников Михаил Павлович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Овчинников Михаил Павлович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2234
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 40
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 33
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 553
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 38
01 | Овчинников Михаил Павлович: 33 / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Емельян Михайлович: 1 нед / 7 | крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
03 | Овчинников Андрей Михайлович: новор. / 0,5 | крестьянин - сын главы семьи, от второй жены [1]
04 | Овчинников Яков Павлович: 31 / 38 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Овчинников Василий Яковлевич: 10 / 17 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
06 | Овчинников Никита Яковлевич: 6 / 13 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
07 | Овчинников Михаил Яковлевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
08 | Овчинников Евдоким Яковлевич: 4 / 9 | крестьянин - сын Якова Павловича [4]
09 | Овчинников Кирилл Павлович: 26 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
10 | Овчинникова Агафья Антоновна: - / 30 | крестьянка - вторая жена главы семьи [1]
11 | Овчинникова Акулина Михайловна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Овчинникова Прасковья Михайловна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
13 | Овчинникова Лукерья Ивановна: - / 30 | крестьянка - жена Якова Павловича [4]
14 | Овчинникова Матрена Яковлевна: - / 1 мес | крестьянка - дочь Якова Павловича [4]
15 | Овчинникова Анна Петровна: - / 33 | крестьянка - жена Кирилла Павловича [9]
16 | Овчинникова Александра Кирилловна: - / 11 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
17 | Овчинникова Анна Кирилловна: - / 7 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
18 | Овчинникова Федосья Кирилловна: - / 3 | крестьянка - дочь Кирилла Павловича [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1818 ст.
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