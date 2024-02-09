Овчинникова Маланья Антоновна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Овчинникова Маланья Антоновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2233
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 39
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь Антона Сергеевича [10]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 553
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 37
01 | Овчинников Максим Николаевич: 43 / 50 | крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Михаил Максимович: 13 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Василий Сергеевич: 29 / 36 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
04 | Овчинников Кирилл Васильевич: новорожд. / 6 | крестьянин - сын Василия Сергеевича [3]
05 | Овчинников Зиновий Васильевич: новорожд. / 1 | крестьянин - сын Василия Сергеевича [3]
06 | Овчинникова Матрена Николаевна: - / 50 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Овчинникова Устинья Захаровна: - / 20 | крестьянка - жена Михаила Максимовича [2]
08 | Овчинникова Федосья Степановна: - / 36 | крестьянка - жена Василия Сергеевича [3]
09 | Овчинникова Афросинья Васильевна: - / 11 | крестьянка - дочь Василия Сергеевича [3]
10 | Овчинников Антон Сергеевич: 26 / 33 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Овчинников Иван Сергеевич: 19 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
12 | Овчинникова Варвара Алексеевна: - / 32 | крестьянка - жена Антона Сергеевича [10]
13 | Овчинникова Маланья Антоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Антона Сергеевича [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.