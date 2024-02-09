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Овчинников Михаил Максимович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Овчинников Михаил Максимович
Пол
муж
Номер записи
2222
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 552
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37
01 | Овчинников Максим Николаевич: 43 / 50 | крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Михаил Максимович: 13 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Василий Сергеевич: 29 / 36 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
04 | Овчинников Кирилл Васильевич: новорожд. / 6 | крестьянин - сын Василия Сергеевича [3]
05 | Овчинников Зиновий Васильевич: новорожд. / 1 | крестьянин - сын Василия Сергеевича [3]
06 | Овчинникова Матрена Николаевна: - / 50 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Овчинникова Устинья Захаровна: - / 20 | крестьянка - жена Михаила Максимовича [2]
08 | Овчинникова Федосья Степановна: - / 36 | крестьянка - жена Василия Сергеевича [3]
09 | Овчинникова Афросинья Васильевна: - / 11 | крестьянка - дочь Василия Сергеевича [3]
10 | Овчинников Антон Сергеевич: 26 / 33 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Овчинников Иван Сергеевич: 19 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
12 | Овчинникова Варвара Алексеевна: - / 32 | крестьянка - жена Антона Сергеевича [10]
13 | Овчинникова Маланья Антоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Антона Сергеевича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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