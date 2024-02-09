Васякина Екатерина Платоновна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Васякина Екатерина Платоновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2219
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 38
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 18
- Родственная связь
- дочь Платона Андреевича [11]
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 552
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 36
01 | Васякин Василий Ильич: 61 / 68 | крестьянин - глава семьи
02 | Васякин Семен Васильевич: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Васякин Гаврила Семенович: - / 5 | крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
04 | Васякин Николай Васильевич: 13 / 20 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Васякин Феоктист Николаевич: новорожд. / 2 мес. | крестьянин - сын Николая Васильевича [4]
06 | Васякина Арина Прокофьевна: - / 25 | крестьянка - жена Семена Васильевича [2]
07 | Васякина Февронья Дмитриевна: - / 20 | крестьянка - жена Николая Васильевича [4]
08 | Васякина Авдотья Николаевна: - / 2 | крестьянка - дочь Николая Васильевича [4]
09 | Васякин Николай Андреевич: 30 / 37 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
10 | Васякин Григорий Николаевич: 6 / - | крестьянин - сын Николая Андреевича [9]
11 | Васякин Платон Андреевич: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
12 | Васякин Капитон Платонович: - / 6 | крестьянин - сын Платона Андреевича [11]
13 | Васякин Елизар Платонович: - / 1 мес. | крестьянин - сын Платона Андреевича [11]
14 | Васякина Степанида Яковлевна: - / 31 | крестьянка - жена Николая Андреевича [9]
15 | Васякина Авдотья Николаевна: - / 6 | крестьянка - дочь Николая Андреевича [9]
16 | Васякина Анна Николаевна: - / 4 | крестьянка - дочь Николая Андреевича [9]
17 | Васякина Александра Алексеевна: - / 35 | крестьянка - жена Платона Андреевича [11]
18 | Васякина Екатерина Платоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Платона Андреевича [11]
19 | Васякина Авдотья Платоновна: - / 3 | крестьянка - дочь Платона Андреевича [11]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1847 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.