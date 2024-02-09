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Васякина Авдотья Николаевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Васякина Авдотья Николаевна
Пол
жен
Номер записи
2209
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
38
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Николая Васильевича [4]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 551
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Васякин Василий Ильич: 61 / 68 | крестьянин - глава семьи
02 | Васякин Семен Васильевич: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Васякин Гаврила Семенович: - / 5 | крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
04 | Васякин Николай Васильевич: 13 / 20 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Васякин Феоктист Николаевич: новорожд. / 2 мес. | крестьянин - сын Николая Васильевича [4]
06 | Васякина Арина Прокофьевна: - / 25 | крестьянка - жена Семена Васильевича [2]
07 | Васякина Февронья Дмитриевна: - / 20 | крестьянка - жена Николая Васильевича [4]
08 | Васякина Авдотья Николаевна: - / 2 | крестьянка - дочь Николая Васильевича [4]
09 | Васякин Николай Андреевич: 30 / 37 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
10 | Васякин Григорий Николаевич: 6 / - | крестьянин - сын Николая Андреевича [9]
11 | Васякин Платон Андреевич: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
12 | Васякин Капитон Платонович: - / 6 | крестьянин - сын Платона Андреевича [11]
13 | Васякин Елизар Платонович: - / 1 мес. | крестьянин - сын Платона Андреевича [11]
14 | Васякина Степанида Яковлевна: - / 31 | крестьянка - жена Николая Андреевича [9]
15 | Васякина Авдотья Николаевна: - / 6 | крестьянка - дочь Николая Андреевича [9]
16 | Васякина Анна Николаевна: - / 4 | крестьянка - дочь Николая Андреевича [9]
17 | Васякина Александра Алексеевна: - / 35 | крестьянка - жена Платона Андреевича [11]
18 | Васякина Екатерина Платоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Платона Андреевича [11]
19 | Васякина Авдотья Платоновна: - / 3 | крестьянка - дочь Платона Андреевича [11]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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