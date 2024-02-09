Бузурова Авдотья Фроловна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Бузурова Авдотья Фроловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2201
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 37
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь Фрола Григорьевича [5]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 551
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 35
01 | Бузуров Андрей Гаврилович: 42 / 49 | крестьянин - глава семьи
02 | Бузуров Трофим Гаврилович: 33 / 40 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Бузуров Федор Трофимович: 14 / - | крестьянин - сын Трофима Гавриловича [2]
04 | Бузуров Иван Трофимович: 4 / 11 | крестьянин - сын Трофима Гавриловича [2]
05 | Бузуров Фрол Гаврилович: 45 / 52 | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Бузуров Прокофий Фролович: 8 / 15 | крестьянин - сын Фрола Гавриловича [5]
07 | Бузуров Антон Фролович: 5 / 12 | крестьянин - сын Фрола Гавриловича [5]
08 | Бузурова Прасковья Васильевна: - / 49 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Бузурова Марья Ефимовна: - / 40 | крестьянка - жена Трофима Гавриловича [2]
10 | Бузурова Настасья Трофимовна: - / 19 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
11 | Бузурова Марья Трофимовна: - / 17 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
12 | Бузурова Лухерья Трофимовна: - / 9 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
13 | Бузурова Анисья Григорьевна: - / 52 | крестьянка - жена Фрола Григорьевича [5]
14 | Бузурова Авдотья Фроловна: - / 18 | крестьянка - дочь Фрола Григорьевича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1840 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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