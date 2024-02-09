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Бузуров Андрей Гаврилович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Бузуров Андрей Гаврилович
Пол
муж
Номер записи
2188
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 551
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Бузуров Андрей Гаврилович: 42 / 49 | крестьянин - глава семьи
02 | Бузуров Трофим Гаврилович: 33 / 40 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Бузуров Федор Трофимович: 14 / - | крестьянин - сын Трофима Гавриловича [2]
04 | Бузуров Иван Трофимович: 4 / 11 | крестьянин - сын Трофима Гавриловича [2]
05 | Бузуров Фрол Гаврилович: 45 / 52 | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Бузуров Прокофий Фролович: 8 / 15 | крестьянин - сын Фрола Гавриловича [5]
07 | Бузуров Антон Фролович: 5 / 12 | крестьянин - сын Фрола Гавриловича [5]
08 | Бузурова Прасковья Васильевна: - / 49 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Бузурова Марья Ефимовна: - / 40 | крестьянка - жена Трофима Гавриловича [2]
10 | Бузурова Настасья Трофимовна: - / 19 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
11 | Бузурова Марья Трофимовна: - / 17 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
12 | Бузурова Лухерья Трофимовна: - / 9 | крестьянка - дочь Трофима Гавриловича [2]
13 | Бузурова Анисья Григорьевна: - / 52 | крестьянка - жена Фрола Григорьевича [5]
14 | Бузурова Авдотья Фроловна: - / 18 | крестьянка - дочь Фрола Григорьевича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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