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Варвара Николаевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Варвара Николаевна
Пол
жен
Номер записи
2177
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
36
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1841
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 550
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34
01 | Николай Сергеевич: 53 / 60 | крестьянин - глава семьи
02 | Максим Николаевич: 29 / 36 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Илья Максимович: 8 / 15 | крестьянин - сын Максима Николаевича [2]
04 | Ефим Николаевич: 24 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Дмитрий Николаевич: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Николай Дмитриевич: новорожден / 1 неделя | крестьянин - сын Дмитрия Николаевича [5]
07 | Дарья Васильевна: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Варвара Николаевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Варвара Николаевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Прасковья Николаевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Агафья Николаевна: - / 4 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Афросинья Николаевна: - / 3 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
13 | Федосья Ивановна: - / 36 | крестьянка - жена Максима Николаевича [2]
14 | Марья Максимовна: - / 11 | крестьянка - дочь Максима Николаевича [2]
15 | Анна Максимовна: - / 31 | крестьянка - жена Ефима Николаевича [4]
16 | Аксинья Ефимовна: - / 9 | крестьянка - дочь Ефима Николаевича [4]
17 | Прасковья Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Дмитрия Николаевича [5]
18 | Евгения Дмитриевна: - / 3 | крестьянка - дочь Дмитрия Николаевича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1841 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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