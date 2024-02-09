Ефим Николаевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ефим Николаевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2173
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 36
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Причина выбытия
- поступил в рекруты
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 550
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 34
01 | Николай Сергеевич: 53 / 60 | крестьянин - глава семьи
02 | Максим Николаевич: 29 / 36 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Илья Максимович: 8 / 15 | крестьянин - сын Максима Николаевича [2]
04 | Ефим Николаевич: 24 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Дмитрий Николаевич: 18 / 25 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Николай Дмитриевич: новорожден / 1 неделя | крестьянин - сын Дмитрия Николаевича [5]
07 | Дарья Васильевна: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Варвара Николаевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Варвара Николаевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Прасковья Николаевна: - / 8 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Агафья Николаевна: - / 4 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Афросинья Николаевна: - / 3 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
13 | Федосья Ивановна: - / 36 | крестьянка - жена Максима Николаевича [2]
14 | Марья Максимовна: - / 11 | крестьянка - дочь Максима Николаевича [2]
15 | Анна Максимовна: - / 31 | крестьянка - жена Ефима Николаевича [4]
16 | Аксинья Ефимовна: - / 9 | крестьянка - дочь Ефима Николаевича [4]
17 | Прасковья Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Дмитрия Николаевича [5]
18 | Евгения Дмитриевна: - / 3 | крестьянка - дочь Дмитрия Николаевича [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.