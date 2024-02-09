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Дарья Павловна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Дарья Павловна
Пол
жен
Номер записи
2165
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 549
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Фрол Васильевич: 32 / 39 | крестьянин - глава семьи
02 | Николай Фролович: 8 / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Алексей Фролович: 1 / 9 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Никита Фролович: новорожден / 5 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Степан Фролович: новорожден / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Дарья Павловна: - / 39 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Никифор Васильевич: 30 / 37 | крестьянка - брат главы семьи [1]
07 | Прасковья Ивановна: - / 37 | крестьянка - жена Никифора Ивановича [6]
07 | Степанида Фроловна: - / 18 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Марья Никифоровна: - / 18 | крестьянка - дочь Никифора Ивановича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1819 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1818 ст.
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