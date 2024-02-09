Степан Фролович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Степан Фролович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2164
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 35
- Двор / Семья
- 33
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- новорожден
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 549
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 33
01 | Фрол Васильевич: 32 / 39 | крестьянин - глава семьи
02 | Николай Фролович: 8 / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Алексей Фролович: 1 / 9 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Никита Фролович: новорожден / 5 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Степан Фролович: новорожден / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Дарья Павловна: - / 39 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Никифор Васильевич: 30 / 37 | крестьянка - брат главы семьи [1]
07 | Прасковья Ивановна: - / 37 | крестьянка - жена Никифора Ивановича [6]
07 | Степанида Фроловна: - / 18 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Марья Никифоровна: - / 18 | крестьянка - дочь Никифора Ивановича [6]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1856 ст.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1856
Неизвестно