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Степанида Максимовна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Степанида Максимовна
Пол
жен
Номер записи
2159
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
34
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Василия Егоровича [6]
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 549
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32
01 | Егор Дмитриевич: 61 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Егорович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Дмитриевич: 3 / 10 | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
04 | Панкрат Дмитриевич: 1 неделя / - | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
05 | Трофим Дмитриевич: - / 7 мес. | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
06 | Василий Егорович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Василий Васильевич: новорожден / 10 мес. | крестьянин - сын Василия Егоровича [6]
08 | Татьяна Ивановна: - / 68 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Софья Федоровна: - / 38 | крестьянка - жена Дмитрия Егоровича [2]
10 | Прасковья Дмитриевна: - / 16 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
11 | Аксинья Дмитриевна: - / 4 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
12 | Дарья Дмитриевна: - / 3 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
13 | Степанида Максимовна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Егоровича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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