Трофим Дмитриевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Трофим Дмитриевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2151
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 34
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Дмитрия Егоровича [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 28.06.1854
- Возраст по текущей РС
- 7 мес.
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.167, лист: 549
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32
01 | Егор Дмитриевич: 61 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Егорович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Дмитриевич: 3 / 10 | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
04 | Панкрат Дмитриевич: 1 неделя / - | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
05 | Трофим Дмитриевич: - / 7 мес. | крестьянин - сын Дмитрия Егоровича [2]
06 | Василий Егорович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Василий Васильевич: новорожден / 10 мес. | крестьянин - сын Василия Егоровича [6]
08 | Татьяна Ивановна: - / 68 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Софья Федоровна: - / 38 | крестьянка - жена Дмитрия Егоровича [2]
10 | Прасковья Дмитриевна: - / 16 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
11 | Аксинья Дмитриевна: - / 4 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
12 | Дарья Дмитриевна: - / 3 | крестьянка - дочь Дмитрия Егоровича [2]
13 | Степанида Максимовна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Егоровича [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- 28.06.1854 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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